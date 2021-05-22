Euro
10.2593
-0.02%
Dolar
8.4154
0.42%
Altın
509.13
0.65%
Borsa
1.452
0.14%
Bitcoin
328.001
3.47%
EXEN Coin
40.87
-2.24%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    22 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    22 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.05.2021 - 19:32
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 19:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 9 BİNİN ALTINA İNDİ

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 835 semptomlu hasta belirlendi.

    231 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 14 bin 472 kişi sağlığına kavuşurken, 231 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 71 oldu.

    22 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir