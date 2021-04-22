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22 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıkarken, 354 kişi hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 22.04.2021 - 19:02
- Güncelleme : 22.04.2021 - 19:17
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 54 BİN 791
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 3 bin 128 semptomlu hasta belirlendi.
354 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 65 bin 593 kişi sağlığına kavuşurken, 354 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 329 oldu.