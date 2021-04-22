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    22 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıkarken, 354 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.04.2021 - 19:02
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 19:17
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    22 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 54 BİN 791

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 3 bin 128 semptomlu hasta belirlendi.

    354 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 65 bin 593 kişi sağlığına kavuşurken, 354 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 329 oldu.

    22 Nisan Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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