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    22 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    22 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 967 vaka tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 19:03
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 19:15
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    Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 163 bin 342 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    5 BİN 967 VAKA

    Yapılan testler sonucu 5 bin 967 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 18 oldu.

    149 CAN KAYBI

    149 kişi ise salgına yenik düşerek vefat etti.

    22 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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