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- 22 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
22 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 967 vaka tespit edildi.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 19:03
- Güncelleme : 22.01.2021 - 19:15
Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 163 bin 342 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
5 BİN 967 VAKA
Yapılan testler sonucu 5 bin 967 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 18 oldu.
149 CAN KAYBI
149 kişi ise salgına yenik düşerek vefat etti.