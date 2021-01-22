22 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 5 bin 967 vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 163 bin 342 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

5 BİN 967 VAKA

Yapılan testler sonucu 5 bin 967 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 18 oldu.

149 CAN KAYBI

149 kişi ise salgına yenik düşerek vefat etti.