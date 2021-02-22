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    22 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2021 - 20:00
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 20:29
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    22 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 118 bin 816 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı.

    8 BİN 104 YENİ VAKA

    Yapılan testler sonucu 8 Bbin 104 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 690 oldu.

    78 CAN KAYBI

    78 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 138'e yükseldi.

    22 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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