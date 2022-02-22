22 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 86 bin 70 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 271 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 86 BİN 70

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıkarken, 271 kişi ise hayatını kaybetti.

"KENDİMİZİ KORUYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım."