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22 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de bugün 86 bin 70 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 271 kişi ise yaşamını yitirdi.
- AA & Ensonhaber
- 22.02.2022 - 19:25
- Güncelleme : 22.02.2022 - 19:27
Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.
GÜNLÜK VAKA SAYISI 86 BİN 70
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıkarken, 271 kişi ise hayatını kaybetti.
"KENDİMİZİ KORUYALIM"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım."