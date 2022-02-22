Euro
15.70
1.43%
Dolar
13.83
1.25%
Altın
845.42
0.98%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
526.000
-1.87%
BTXN Coin
38.99
-0.56%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C

    22 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 86 bin 70 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı, 271 kişi ise yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2022 - 19:25
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 19:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    22 Şubat Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 86 BİN 70

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 335 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 70 kişinin testi pozitif çıkarken, 271  kişi ise hayatını kaybetti.

    "KENDİMİZİ KORUYALIM"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım."

    22 Şubat Türkiye nin koronavirüs tablosu #1


    İlginizi Çekebilir

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu
    Btcrobo

    Aslı kripto para yatırımı ile zengin oldu

    17 yaşındaki Şeyma kasığından vuruldu
    3. Sayfa

    17 yaşındaki Şeyma kasığından vuruldu

    Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilişinin 7'nci yılı
    Gündem

    Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehit edilişinin 7'nci yılı

    Görüş Bildir