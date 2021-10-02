22 Suriyeli daha ülkesine döndü

Ülkelerinde çıkan iç savaştan sonra Türkiye’ye sığınan ve Esenyurt’ta yaşayan 22 Suriyeli vatandaş Esenyurt Belediyesi'nin ulaşım desteği ile ülkelerine kesin dönüş yapmak için yola çıktı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan ve ülkelerine dönen 7 bini aşkın Suriyeliye 22 kişi daha eklendi.

Esenyurt’un eski belediye binasının yanında toplanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 aileden oluşan 22 kişi, Suriye’ye kesin dönüş yapmak üzere yola çıktı.

Öncelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’te bulunan sınır kapılarına giden Suriyelilerin oradan da Türk yetkililer tarafından memleketlerine ulaştırıldığı belirtildi.

“ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA ÇALIŞTIK”

Konuyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, şunları söyledi:

“İnsanlar bazen ekonomik nedenlerle bazen de güvenlik nedenleri ile istemeden de olsa ülkelerini terk etmek zorunda kalabiliyorlar. Biz Esenyurtlular olarak bugüne kadar Suriye’den ve dünyanın başka yerlerinden gelen vatandaşlarımıza, birinci kalitede hizmet vermeye çalışarak, onlara ev sahipliği yapmaya çalıştık, çalışacağız da. Bundan sonraki süreçlerde de, Anadolu’nun o engin konukseverliğini göstermeye devam edeceğiz.

Esenyurt’ta yaşayan 22 Suriyeli ülkelerine dönmek için yola çıktı VİDEO

“SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN DÖNMESİ İÇİN ORGANİZASYONLAR YAPACAĞIZ”

Tabii her konuğun bir de gidiş süreci vardır, zira insan en çok vatanında rahat eder. Bu anlamda Suriye’ye dönmek isteyen kardeşlerimize yardımcı olmak için uzun süredir kampanyalar yapıyoruz. Pandemiden önce bu süreç çok hızlı işliyordu. Hem pandemi hem de Suriye’deki güvenlik sorun olmaya başlayınca, durdurmuştuk. Şimdi koşullar tekrar uygunlaşınca, Esenyurt’taki yabancı vatandaşların da sayısı artınca, biz onlara tekrar bir duyuruda bulunduk. Memleketlerine dönmek isteyenlerin taleplerini aldık, almaya da devam ediyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi için organizasyonlar yapacağız.

“GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KENDİ ÜLKELERİNE GİDECEKLER”

Pandemiden sonraki ilk kafile. Aileler inşallah güvenli bir şekilde kendi ülkelerine gidecekler. Ortam biraz daha yumuşayınca biz onlarla tekrardan iletişime geçerek misafirperverliğimizin ölçüsünü alacağız, daha sonra iki ülke arasında belki onların köprü olmasını sağlayacağız. Bugüne kadar toplam 7 bin 500’ü aşkın Suriyeli vatandaşın dönüşünü Esenyurt Belediyesi'nin bütçesi ile organizasyonlarla sağlamış olduk.”

“BURADA GÜZEL BİR HAYAT YAŞADIM AMA…”

2011'de savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerden biri de “2011’de savaştan kaçarak İstanbul’a geldim, şimdi Suriye’ye döneceğim annem, ablam bütün ailem orada, burada güzel bir hayat yaşadım ama ailemi de çok özledim. 10 yıldır buradayım memleketime hiç gitmedim. Esenyurt Belediyesi bize yardım ediyor bizi sınıra kadar götürecek.” diyerek, sevincini dile getirdi.