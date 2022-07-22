22 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

22 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 22 Temmuz Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve 950 TL'lere kadar inen gram altın fiyatı bugün bir miktar yükselişe geçti.

Peki, 22 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar?

İşte merak edilen altın fiyatlarına dair detaylar...

Cumhuriyet altını

6.251,24

6.369,60

Tam altın

6.465,00

6.566,00

Çeyrek altın

Alış: 1.621,00

Satış: 1.648,00

Gram altın

Alış: 994,43

Satış: 1.004,93

Yarım altın

3.115,85

3.194,57