Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
406.166
-1.04%
BTXN Coin
11.16
34.78%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    22 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 22 Temmuz Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 22.07.2022 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    22 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen ve 950 TL'lere kadar inen gram altın fiyatı bugün bir miktar yükselişe geçti.

    Peki, 22 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar?

    İşte merak edilen altın fiyatlarına dair detaylar...

    Cumhuriyet altını

    6.251,24

    6.369,60

    Tam altın

    6.465,00

    6.566,00

    Çeyrek altın

    Alış: 1.621,00

    Satış: 1.648,00

    Gram altın

    Alış: 994,43

    Satış: 1.004,93

    Yarım altın

    3.115,85

    3.194,57

    22 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? #1


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    İngiliz basınından Türkiye'de tatil önerisi
    Dünya

    İngiliz basınından Türkiye'de tatil önerisi

    Maymun Çiçeği salgını için acil durum ilanı
    Dünya

    Maymun Çiçeği salgını için acil durum ilanı

    Görüş Bildir