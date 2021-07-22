22 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 64 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 155 bin 309 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 21 milyon 635 bin 725 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 64 milyon 487 bin 841 oldu.

BAKAN KOCA: BUGÜN SON ZAMANLARIN EN YÜKSE VAKA SAYISINA ULAŞTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamasında kısır döngü uyarısında bulundu:

"Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz."