22 Türk vatandaşı, Kabil'den tahliye edildi

Kabil'den ayrılan 22 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, süreçle ilgili açıklama yaptı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden sonra Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçildi.

Ülkeden ayrılmak üzere Kabil Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunan vatandaşların, tahliye süreci başlatıldı.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN TAHLİYE

Devam eden tahliyeler kapsamında son olarak 22 Türk vatandaşını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı’na indi.

Toplam 42 Türk vatandaşının Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürüldüğü, bunlardan ilk etapta 22'sinin ülkemize getirildiği kaydedildi. Kalan 20 kişinin tahliyesinin daha sonra yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ: SIRAYLA TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKLER

Bu arada Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Afganistan genelindeki güvenlik durumunun izlenmeye devam edildiği ifade edildi.

Duyuruda, büyükelçiliğin Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğu ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürdükleri belirtildi.

"KENDİLERİNE HABER VERİLENE KADAR..."

Büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının, başvuru sırasına göre Türkiye'ye getirileceği kaydedilen duyuruda, "Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezi tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

TELEFON NUMARALARI PAYLAŞILDI

Duyuruda ayrıca, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76 ve konsolosluk çağrı merkezine +90 312 292 29 29 telefon numaralarından ulaşabileceği kaydedildi.