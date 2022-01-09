MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ve Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele, sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor...

Başarılı operasyonlar ile sınır ötesinde yuvalanmış terörist yapılanmalar, art arda etkisiz hale getiriliyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ayrıca Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB AÇIKLAMASI

MSB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."