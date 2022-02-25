Benzin ve motorine zam yolda

Benzine 1 lira 61 kuruş motorine ise 1 lira 51 kuruş zam bekleniyor. Sektör kaynakları, zammın kurdaki dalgalanmadan kaynaklandığını belirtiyor.

Son aylarda döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzinin litre fiyatı da sürekli güncellenmişti.

Kurun düşmesinin ardından benzin fiyatlarında ulaşılan sabit durum, Ukrayna ile Rusya arasında çıkan krizle birlikte tekrar hareketlendi.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, benzin fiyatlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

BENZİNE 1,61 TL, MOTORİNE 1,51 TL ZAM BEKLENİYOR

Benzin grubuna 1,61 TL zam beklediklerini belirten sektör temsilcileri, motorin grubuna ise 1,51 TL değerinde fiyat artışı olabileceğini aktardı.

SON KARARI ÜST MAKAMLAR VERECEK

Fiyatların kurdaki dalgalanmalara bağlı olduğuna vurgu yapan temsilcilerin açıklamasında, "Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

15,15 TL'DEN 16,76 TL'YE YÜKSELECEK

Şu anda litresi 15,15 TL olan benzin ile 60 litrelik bir deponun dolum fiyatı 909 TL'yi buluyor. Gelmesi beklenen zammın ardından ise benzin 16,76 TL olacak.

DEPODA FARK 100 LİRAYA YAKLAŞIYOR

Bu durumda 60 litrelik bir depo, 1005 TL'ye doldurulabilecek. Zamla birlikte önceki benzin fiyatına kıyaslama yapıldığında bir depoyu doldurmak için aradaki fark 96 TL 60 kuruş olacak.