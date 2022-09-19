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    Motorine indirim geliyor

    Brent petrol 89 dolar seviyesine gerilerken, motorine 1 lira 76 kuruş indirim geliyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:23
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    Motorine indirim geliyor

    Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarını da vurdu.

    Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları sürücüleri isyan ettirirken, bu kez güzel haber geldi.

    Motorine 1 lira 76 kuruş indirim

    Brent petrol 89 dolar seviyesine kadar gerilerken, motorine indirim bekleniyor...

    Fiyat değişikliği, bu gece yarısından itibaren pompaya 1 lira 76 kuruş indirimle yansıyacak.

    Motorin indiriminin akabinde gözlerin çevrildiği benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

    Güncel fiyat listesi

    İstanbul'da motorin 24.81 TL, benzin ise 19.23 TL'den satılıyor.

    Motorine indirim geliyor #1


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