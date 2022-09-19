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Motorine indirim geliyor
Brent petrol 89 dolar seviyesine gerilerken, motorine 1 lira 76 kuruş indirim geliyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
- Haber Merkezi
- 19.09.2022 - 17:05
- Güncelleme : 19.09.2022 - 17:23
Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarını da vurdu.
Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları sürücüleri isyan ettirirken, bu kez güzel haber geldi.
Motorine 1 lira 76 kuruş indirim
Brent petrol 89 dolar seviyesine kadar gerilerken, motorine indirim bekleniyor...
Fiyat değişikliği, bu gece yarısından itibaren pompaya 1 lira 76 kuruş indirimle yansıyacak.
Motorin indiriminin akabinde gözlerin çevrildiği benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel fiyat listesi
İstanbul'da motorin 24.81 TL, benzin ise 19.23 TL'den satılıyor.