Motorine indirim geliyor

Brent petrol 89 dolar seviyesine gerilerken, motorine 1 lira 76 kuruş indirim geliyor. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarını da vurdu.

Gün geçtikçe artan akaryakıt fiyatları sürücüleri isyan ettirirken, bu kez güzel haber geldi.

Motorine 1 lira 76 kuruş indirim

Brent petrol 89 dolar seviyesine kadar gerilerken, motorine indirim bekleniyor...

Fiyat değişikliği, bu gece yarısından itibaren pompaya 1 lira 76 kuruş indirimle yansıyacak.

Motorin indiriminin akabinde gözlerin çevrildiği benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel fiyat listesi

İstanbul'da motorin 24.81 TL, benzin ise 19.23 TL'den satılıyor.