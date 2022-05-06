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    İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.
    • 06.05.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 21:35
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    İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması

    İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

    Şüpheliler ve aranan şahıslar durduruldu

    Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu.

    Havadan destek verildi

    Araçlar didik didik aranırken, polis ekipleri üst araması da yaptı.

    İHA'nın haberine göre polis helikopteri denetime havadan destek verirken, ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    İstanbul'da helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' uygulaması VİDEO

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #1

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #2

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #3

    İstanbul da helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması #4


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