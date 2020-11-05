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- Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem
Saat 08.46'da, 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- AA & Ensonhaber
- 05.11.2020 - 09:01
- Güncelleme : 05.11.2020 - 09:48
Marmara Denizi'nde saat 08.46'da, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtildi.
Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD 3.5 DEDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.