Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Saat 08.46'da, 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Marmara Denizi'nde saat 08.46'da, 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtildi.

Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD 3.5 DEDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.