23 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

23 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 23 Ağustos Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar 20 Ağustos Cuma 8,50 seviyesinde haftayı tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar cuma günü 8,50 seviyesini gördü. Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

23 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

İstanbul serbest piyasada dolar 8,4920 liradan, euro 9,9620 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,4900 liradan alınan dolar, 8,4920 liradan satılıyor.

9,9600 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9620 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,5000 lira, euronun satış fiyatı ise 9,9240 lira olmuştu.

Bu hafta, ABD'de perşembe günü başlayacak ve artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Ekonomi takviminde, bugün dünya genelinde öncü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı Almanya'da, perşembe ise ABD'de büyüme verileri öne çıkıyor.

DOLAR: 8,49

EURO: 9,96