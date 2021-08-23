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    23 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.08.2021 - 19:21
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 19:32
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    23 Ağustos Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 857

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 89 MİLYONU AŞTI

    Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 46 milyon 317 bin 869, 2. doz uygulanan aşı miktarı 35 milyon 408 bin 683, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 7 milyon 787 bin 868 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 89 milyon 651 bin 157.

    BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZ CAN YAKAN SEVİYEDE

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli."

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    23 Ağustos Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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