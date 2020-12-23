23 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 259 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Açıklanan güncel tabloya göre bugün 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 34 bin 492 kişi ise sağlığına kavuşurken 259 kişi yaşamını yitirdi.

Bu sayı salgın başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı oldu.

EV İÇİ BULAŞMALAR İÇİN UYARI

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı." ifadelerini kullandı.