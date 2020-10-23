23 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün koronavirüs salgınında 74 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 2165 kişi daha koronavirüs hastalığına yakalandı.

Tedavi altındaki 1493 kişi sağlığına kavşurken 74 kişi vefat etti.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin." notuyla yaptı.