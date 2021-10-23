23 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 26 bin 217 kişinin korona testi pozitif çıkarken 217 kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı yürüttüğü mücadeleye ilişkin bilgilerin derlendiği haritalı tablo Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da güncel tabloyu kamuoyu ile paylaştı.

VAKA SAYISI BUGÜN 30 BİNİN ALTINDA

Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 korona testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

"AĞIR HASTA ORANIMIZ BİNDE 6,6"

Bakan Koca tabloyu, "Günlük vaka sayılarının 28-30 bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." ifadeleriyle paylaştı.