23 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 270 bini geçti. Virüs son 24 saatte 72 can daha aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs verilerini paylaştı.

Koca'nın paylaştığı verilere göre bugün 1767 yeni vaka tespit edilirken 72 kişi yaşamını yitirdi.

Tedavi altındaki bin 27 kişi ise sağlığına kavuştu.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ BUGÜN 1561'E YÜKSELDİ"

Bakan Koca paylaşımını, "Ağır hasta sayımız bugün 1.561’e yükseldi. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1.767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." notuyla yaptı.