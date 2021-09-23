23 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün 27 bin 844 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 844

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 107 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 53 milyon 185 bin 113, 2. doz uygulanan aşı miktarı 42 milyon 2 bin 194, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 33 bin 21 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 106 milyon 893 bin 726.

BAKAN KOCA: VAKA SAYILARINI İSTİKRARLI ŞEKİLDE DÜŞÜREREK SÜREKLİ HALE GETİREBİLİRİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni vaka sayımız 27.844. Can kaybımız 217. Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz. Tabloyu aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım."

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