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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 30.03.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 10:30
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    Türkiye, 4 yıl önce Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgeyi teröristlerden temizledi.

    Başarılı harekatın ardından bölgede huzur ve güven ortamı sağlandı.

    BÖLGEYE SIZMA GİRİŞİMİ

    Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan ortamı bozmak isteyen teröristler ise sızma girişiminde bulundu.

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ

    Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK lı öldürüldü #1

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