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Haber Merkezi

Emniyet güçleri, terör örgütlerine yönelik etkili operasyonlarına devam ediyor.

Son olarak, FETÖ'ye karşı gerçekleştirilen kapsamlı ve eş zamanlı KISKAÇ-36 operasyonlarıyla örgüte önemli bir darbe daha vuruldu.

71 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon hakkında açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından arandığı belirtildi.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun ve Tokat'ta düzenlenen operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.