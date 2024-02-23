23 ilde FETÖ'ye yönelik 'KISKAÇ-8' Operasyonu: 61 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'KISKAÇ-8' operasyonlarında 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Emniyet güçlerinden terör örgütlerine darbe üstüne darbe!

Son olarak 23 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak ‘KISKAÇ-8’ operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyona ilişkin duyuruyu yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ'ye bir darbe daha: 61 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye diğer terör örgütlerine karşı net bir mesaj veren Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: