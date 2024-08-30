Ülke genelindeki terörle mücadele çabaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, bu bağlamda gerçekleştirilen GÜRZ-10 operasyonuna dair önemli bilgileri paylaştı.
Operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 23 ilde yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde toplamda 119 şüpheli gözaltına alındı.
119 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, operasyona dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz
23 İLDE İCRA EDİLDİ
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas’ta DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-10" operasyonları düzenlendi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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