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Haber Merkezi

Ülke genelindeki terörle mücadele çabaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, bu bağlamda gerçekleştirilen GÜRZ-10 operasyonuna dair önemli bilgileri paylaştı.

Operasyon kapsamında, DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 23 ilde yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde toplamda 119 şüpheli gözaltına alındı.

119 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, operasyona dair yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-10” operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz