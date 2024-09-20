23 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon! 88 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanlığı, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 gündür devam eden “GÜRZ-15" operasyonunda, 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, yurt genelinde kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, bu bağlamda yeni bir operasyonun detaylarını açıkladı.

88 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz

OPERASYONUN DETAYLARI

- Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendi.



Operasyonlara koordine eden Savcılarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle