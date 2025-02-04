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Haber Merkezi

Organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Güvenlik birimleri, bu doğrultuda operasyonlarını kesintisiz şekilde devam ettiriyor.

64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul ’da H.Ç.’nin, Manisa’da M.S.’nin elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “HÜCRE-8” operasyonlarına dair paylaşımda bulundu.

64 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda şüphelilerden 19'u tutuklanırken 41’i hakkında adli ise kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu İstanbul ve Manisa merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Iğdır, İzmir, Giresun, Karabük, Kırklareli, Kütahya, Konya, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ile 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununa muhalefet suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda çek/senet, bilgisayar ve doküman ele geçirildi.