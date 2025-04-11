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Haber Merkezi

Türkiye genelinde huzur ve güvenlik için yapılan operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri, suça ve suçluya göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gün gün, yapılan operasyonlara ilişkin X hesabından bilgi veriyor.

Bu kez 23 ilde, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonun detaylarına ilişkin Yerlikaya şöyle dedi:

105 KİŞİ YAKALANDI

23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.



Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

OPERASYON YAPILAN İLLER TEK TEK TEK SIRALANDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

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