23 Kasım Türkiye'de koronavirüs raporu

Türkiye'de bugün, koronavirüs salgınında 153 vatandaşımız yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca'nın paylaştığı güncel tabloya göre bugün 6 bin 713 kişi daha koronavirüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

Tedavi altındaki 3 bin 254 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Buna karşılık 153 vatandaşımız ise vefat etti.

"BUGÜN TESPİT EDİLEN 6713 YENİ HASTAMIZ VAR"

Bakan Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin." notuyla yaptı