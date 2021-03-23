23 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı. 138 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerini güncelledi.

VAKA SAYISI 26 BİNE YÜKSELDİ

Bakanlığın yayınladığı yeni tabloya göre yapılan testler sonucu bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi. Tespit edilen vakalar arasında ise 1006 semptomlu hasta belirlendi.

138 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında olan 19 bin 201 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu. Bugün tedavi altındaki 138 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.