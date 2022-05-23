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    23 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 23 Mayıs Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 23.05.2022 - 10:17
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    23 Mayıs Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 23 Mayıs Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    23 Mayıs dolar ve euro ne kadar?

    İHA'nın haberine göre; Dolar 15,9590 liradan, euro ise 16,9240 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 15,9570 liradan alınan dolar 15,9590 liradan, 16,9220 liradan alınan euro ise 16,9240 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 15,88 liradan, euro ise 16,78 liradan satılmıştı.


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