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    23 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    23 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi.
    • AA
    • 23.05.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 19:43
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 7 BİN 839

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 710 semptomlu hasta belirlendi.

    197 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 11 bin 202 kişi sağlığına kavuşurken, 197 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 46 bin 268 oldu.

    23 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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