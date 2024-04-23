23 Nisan çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti.

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AA & Ensonhaber

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde coşku ile kutlanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çocukları kabul etti.

"Tüm dünya çocuklarına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum"

Çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

Gözümüzün nuru siz evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ülkemizdeki çocuklarla birlikte tüm dünya çocuklarının bayramını da sizleri Cumhurbaşkanlığı'nda misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle tüm dünya çocuklarına sizlerin aracılığıyla en kalbi sevgilerimi gönderiyorum.



Büyük Millet Meclisi'mizin ilk başkanı, kurtuluş savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygı ile anıyorum.

"Aynı zamanda Meclis'imizin 104. yıl dönümü de idrak ediyoruz"

Bugün 23 Nisan çocuk bayramımızla beraber Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 104. yıl dönümünü de idrak ediyoruz.



Bundan 104 yıl önce Ankara'da dualarla, tekbirlerle, salavatlarla açılan Büyük Millet Meclisi'miz milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin sembolü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu devrettiği çocuktan Gazze mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu devrettiği çocuk "Gazze'deki arkadaşlarımızın acılarının son bulmasını diliyorum." ifadeleriyle katil İsrail'in yaptığı soykırımın son bulması çağrısında bulundu.