23 Nisan nasıl çocuk bayramı oldu? İşte günün anlam ve önemi Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından önce milli bayram olarak kutlanan ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan, tam 97 yıldır Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor.

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Bugün yurdun dört bir yanında büyük bir coşku hakim...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için cadde ve sokaklar günler öncesinden süslendi.

Hummalı hazırlıklarla birlikte etkinlikler de düzenlendi.

Çocuklar bayramlarını büyük bir sevinçle kutlarken bizler de tarihe bir göz atalım.

İşte bugünün anlam ve önemi...

23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesinin temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir.

Türk hakının aynı zamanda egemenliğini ilan ettiği bu tarihin milli bayram olarak kutlanmasına karar verildi.

Milli bayram olarak kutlanmaya başladı

Böylelikle 23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam 1 yıl sonra 1921'de kabul edildi.

Bunun üzerine 23 Nisan 1921'de milli bayram olarak kutlanmaya başladı.

Etkinliklerde çocuklar dikkat çekti

Her yıl düzenlenen etkinliklere özellikle Himaye-i Etfal Cemiyeti (günümüzde çocuk esirgeme kurumu) bünyesindeki savaş dönemindeki şehit çocukları katıldı.

Ankara’da yapılan ilk kutlamalara katılan kimsesiz çocukların geçit töreninde bayrama ayrı bir hava kattığı fark edildi.

Ardından her yıl yurt genelinde olduğu gibi Ankara'da da düzenlenen etkinliklerde çocuklar ön plana çıktı.

Yapılan yardımlar öncü oldu

Cemiyetin kurucusu olan ve uzun yıllar genel sekreterliğini yapan Doktor ve milletvekili Mehmet Fuat Bey, 1922 yılı başlarında Meclis’e bir öneride bulundu.

23 Nisan’da, Himaye-i Etfal Cemiyeti’ne ait pulların kullanılmasını istedi. Böylece, 1923 yılının 23 Nisan’ında çıkarılan pullar ile bayram kutlamalarından gelir elde edildi.

O gelir de şehitlerin yetimleri için harcandı.

Ardından rozet satışı ile yardıma muhtaç çocuklara gelir sağlama imkanı da bulundu. Hakimiyet-i Milliye gazetesi, olayı şöyle duyuruyordu: “Bugün yavruların rozet bayramıdır”

O yıl hafta boyunca kutlandı

Halka, bol bol bağış yapma çağrısında bulunan gazete 1926 yılında, 23 Nisan’ı “Türklerin Çocuk Günü” olarak tarihe not düştü.

1927 yılı, adeta bir dönüm noktası oldu. Himayei Etfal Cemiyeti, 23 Nisan Çocuk Günü’nü, Çocuk Bayramı olarak kabul eden yönetim kurulu kararını aldı.

1929 yılında “Çocuk Haftası” ilan edildi. Türkiye’de 23 - 30 Nisan tarihleri arasındaki hafta artık çocukların oldu.

Böylelikle o yıl bayram 23 Nisan’da kutlanırken o hafta boyunca çocuklar için şenlikler tertip edildi.

Çocuklara armağan edilerek bir anlam daha kazandı

Yani tarih 23 Nisan 1929'u gösterdiğinde Atatürk bugünü Türk çocuklarına armağan etmiş oldu.

Atatürk, ülkenin geleceğinin çocukların elinde olduğunun bilinciyle, “Bu bayramı Türk çocuklarına armağan ediyorum” diyerek TBMM’nin açılış sevincini çocuklarla paylaştı.

“Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eser (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak” sözü, Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin en güzel örneklerinden biri...

Bu durumda önce meclis açıldı, sonra milli bayram olarak kutlanmaya başladı ve son olarak da çocuklara armağan edildi.

İlk ve tek ülke

Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke oldu.

Bayramın adı 1935'te 'Hâkimiyet-i Milliye Bayramı', 1981 yılında ise 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' oldu.

UNESCO'nun 1979'u 'Çocuk Yılı' olarak duyurmasının ardından, devlet kanalı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşındı.

İşte ilk yıllarda 23 Nisan kutlamalarından kareler...