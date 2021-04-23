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23 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 koronavirüs testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 23.04.2021 - 20:50
- Güncelleme : 23.04.2021 - 21:04
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 50 BİNİN ALTINA İNDİ
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 3 bin 89 semptomlu hasta belirlendi.
343 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 60 bin 176 kişi sağlığına kavuşurken, 343 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 672 oldu.