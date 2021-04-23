23 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 koronavirüs testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 50 BİNİN ALTINA İNDİ

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 3 bin 89 semptomlu hasta belirlendi.

343 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 60 bin 176 kişi sağlığına kavuşurken, 343 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 4 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 37 bin 672 oldu.