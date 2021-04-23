23 Nisan'da bankalar açık mı? Bugün PTT, noter ve bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan'da bankalar açık mı? Bugün PTT, noter ve bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda işleri olan vatandaşlar PTT, noter, banka gibi kurumların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki bankalar açık mı? İşte detaylar..

23 Nisan Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle açık olup olmayan kurumlar araştırılıyor.

Cuma günü banka, noter, PTT ve devlet daireleri açık olacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aynı zamanda 3 günlük kısıtlama kararı alınan 23 Nisan'da işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, detayları merak ediyor.

Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı? İşte ayrıntılar..

23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle de bazı kurum ve kuruluşlar bugün çalışmayacak. Bankada işlem yapacak olan vatandaşlar bankaların açık olup olmadığını merak ediyordu. 23 Nisan'da bankalar çalışmayacak. Resmi tatil olması sebebiyle bankalarda işlem yapılamayacak. Bu nedenle EFT işlemleri de 23 Nisan'da gerçekleştirilemeyecek.

23 NİSAN DEVLET KURUMLARI AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olmasından dolayı bugün tüm kamu daireleri kapalı olacak.