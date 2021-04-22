23 Nisan'da camiler açık mı? Kısıtlamada cuma namazı kılınacak mı?

23 Nisan'da camiler açık mı? Kısıtlamada cuma namazı kılınacak mı?

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen 23 Nisan Cuma günü, cuma namazı kılınacak mı sorusu merak ediliyor. Pek 23 Nisan'da camiler açık mı? Kısıtlama saatlerine cuma kılınacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ile 23 Nisan kısıtlamalarına dair genelge gönderdi.

Bu yıl cuma gününe denk gelen 23 Nisan'da perşembe akşamı 19.00 itibarı ile pazartesi 05.00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Akabinde cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, 23 Nisan'da camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı? sorularını araştırmaya başladı. Peki bu hafta cuma namazı var mı? İşte 23 Nisan'da camilerin durumu..

23 NİSAN'DA CAMİLER AÇIK MI? CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs nedeniyle teravih namazlarının evde kılınmasına karar verirken cuma namazları camilerde kılınmaya devam ediyor.

23 Nisan Cuma günü pandemi kurallarına uygun olarak Cuma namazının eda edilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağının olduğu dört günlük yılbaşı tatilinde pandemi konuşlarına uygun olarak cuma namazı kılınmıştı.

İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.