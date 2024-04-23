23 Nisan'da öğrencilere özel kıyafet zorunluluğu iddiası: Anne yaşananlara tepki gösterdi 23 Nisan'da bazı okulların törenlere özel olarak öğrencilere kıyafet diktirmesi zorunluluğu getirdiğini söyleyen bir anne yaşanan duruma tepki gösterdi. Anne, "Parası olan aileler alıyorlar çocuklarına kıyafeti çıkıyorlar gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlar da böyle boynunu büküp izliyor" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

Bu güzel gün tüm yurtta coşkuyla kutlanırken sosyal medyada yayınlanan bir video ise dikkat çekti.

"Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olan ailelerin çocuklarına mı hediye etti?"

Bir anne, 23 Nisan gösterileri için okulların öğrencilerden özel kıyafet istediği iddiasıyla çocuğunun gösterilere alınmadığını söyledi.

Okulların 23 Nisan kıyafeti derdine düştüğünü söyleyen anne, "Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olan ailelerin çocuklarına mı hediye etti? Ben merak ediyorum. İnsanlar düşmüş tencerelerini nasıl kaynatacaklarının derdine, çocuğunun beslenmesine ne koyacağının derdine. Bunlar da düşmüş 23 Nisan kıyafet derdine" dedi.

"Parası olanlar gösteri yapıyor, olmayanlar boynunu büküp izliyor"

Sözlerine devam eden kadın son olarak şunları söyledi:

"Yok şurayla anlaşma yaptık oradan alacaksınız, yok şu terziyle anlaşma yaptık şurya diktireceksiniz' Parası olmayan ne yapsın? Parası olan aileler alıyorlar çocuklarına kıyafeti çıkıyorlar gösteri yapıyorlar. Parası olmayanlar da böyle boynunu büküp izliyor. Yazık günah değil mi? Verin çocukların eline Türk bayrağı bir tane okul kıyafetleriyle çıksınlar. Gönüllerince eğlensinler. Bunları çocuklara yansıtmayın bari"