23 Nisan'da Türk bayrakları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dalgalandı İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk bayrakları asıldı.

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AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 104 yıl önce bugün açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde millet iradesinin kararlılığıyla kurulan TBMM'nin açılışı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Gün boyu kutlamalar yapılacak

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Resmi törenler, okul ve caddelerde kutlamalar gün boyu devam edecek.

Dev Türk bayrakları köprüdeki yerini aldı

İstanbul'da renkli kareler ortaya çıkarken bir hazırlık da köprüde yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrakları asıldı. Dalgalanan Türk bayrağı, köprüden geçenleri ve çevre bölgelerde günü değerlendirenleri mest etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)