23 Ocak Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 5 bin 856 koronavirüs vakası daha tespit edildi. 144 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

Paylaşılan tabloya göre bugün tespit edilen vaka sayısı 5 bin 856 oldu. Buna ek olarak ise 723 semptomlu hasta belirlendi.

Hastanede tedavi görenlerden 5 bin 811 kişi ise sağlığına kavuşurken, 144 kişi ölümcül virüs nedeniyle can verdi.

BİR AYLIK DEĞİŞİM

Bugün açıklanan verilerde, bir aylık süreçteki değişim de dikkat çekti.

Geçtiğimiz aralık ayının 23'ünde yayınlanan tabloda görülen günlük 20 bin bandındaki vaka sayısı, uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle bir ay sonra 5 bin seviyelerine düştü.