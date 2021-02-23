23 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 9 bin 107 yeni vaka tespit edildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında güncellendi.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 123 bin 734 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 32 milyon 560 bin 732'ye ulaştı.

VAKA SAYISI 9 BİNİ AŞTI

Yapılan testler sonucu 9 bin 107 kişinin virüse yakalandığı belirlendi. Güncel verilere göre günlük vaka sayılarında artış yaşandığı görüldü.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 546 oldu.

75 KİŞİ VEFAT ETTİ

75 vatandaşımızın da salgına yenik düşmesiyle toplam can kaybı 28 bin 213'e yükseldi.