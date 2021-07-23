23 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 koronavirüs testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİN 94

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 65 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 266 bin 550 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 22 milyon 057 bin 339 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 65 milyon 050 bin 204 oldu.

"YARIN BUGÜNDEN DAHA İYİ OLSUN İSTİYORSANIZ TEDBİRLERE UYUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, vaka sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir."

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