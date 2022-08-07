Petrol
94.66
0.57%
Euro
18.2413
-0.72%
Dolar
17.9122
0.02%
Altın
1.022
-0.85%
Borsa
275
0.00%
Bitcoin
413.142
-0.41%
BTXN Coin
8.04
-2.66%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
    • 07.08.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 11.02 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Yıkım ve yaralanma yaşanmadı

    Kısa süreli paniğe neden olan depremde, herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

    Depremin derinliği 20.5 km

    Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin,20.5 km derinlikte yaşandığı belirtildi.

    Antalya da 4.1 büyüklüğünde deprem #1

    AFAD açıklama yaptı

    Konuya ilişkin olarak açıklama yapan AFAD, şu ifadelere yer verdi:

    "Geçmiş olsun Antalya. Kaş açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

    Antalya da 4.1 büyüklüğünde deprem #2


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    'Mandacı zihniyet, 94 yıl tüfek yaptırmadı'
    Gündem

    'Mandacı zihniyet, 94 yıl tüfek yaptırmadı'

    Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi
    İç Haber

    Bakan Soylu: PKK/PYD'nin bombalı saldırısı engellendi

    Görüş Bildir