Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 11.02 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yıkım ve yaralanma yaşanmadı

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Depremin derinliği 20.5 km

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre depremin,20.5 km derinlikte yaşandığı belirtildi.

AFAD açıklama yaptı

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan AFAD, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Antalya. Kaş açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."



