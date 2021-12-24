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    24 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    24 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıkarken, 133 kişi de yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.12.2021 - 19:30
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 19:44
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    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 910

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 106 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 910 kişinin testi pozitif çıkarken, 133 kişi ise hayatını kaybetti.

    "HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: HATIRLATMA DOZLARINI YAPTIRMAZSAK YORUCU GÜNDEME DÖNEBİLİRİZ."

    24 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

    24 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #2

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