Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün müjdeyi açıklıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde için geri sayım başladı.

Türkiye'nin gözü kulağı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma günü yeni bir müjde açıklayacağının haberini verdi.

Erdoğan, petrol ve doğalgaz aramalarıyla ilgili olarak bir 'müjde' açıklayacağını belirterek, " Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız." dedi.

SAAT 15.00'TE

Erdoğan'ın, merakla beklenen açıklamasını Zonguldak'ta saat 15.00 sularında yapması bekleniyor.

BLOOMBERG: YENİ BİR DOĞALGAZ REZERVİ KEŞFEDİLDİ

Müjde için ABD'li Bloomberg gazetesine konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfettiğini ve bunun yakın zamanda açıklanmasının beklendiği haberini geçti.

Kaynaklar son verilere göre, Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda bulunan Amasra-1 arama kuyusunda önemli miktarda yeni doğalgaz keşfedildiğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, bölgede bulunan toplam gaz miktarını belirleyecek bağımsız bir denetimin yetkilendirilmediği belirtildi.

Yetkililer, devlet petrol işletmesi TPAO'nun doğalgazı kendi çıkaracağını ve bunun için dış finansa ihtiyacı olmadığını kaydetti.