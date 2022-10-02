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    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Bugün kuzey ve iç kesimlerdeki bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ankara Valiliği de kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olması öngörülen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
    • 02.10.2022 - 08:10
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    Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.

    Yetkililer, iç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

    Ankara Valiliği'nden uyarı

    Ankara Valiliği de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

    Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

    Ankara Valiliği nden fırtına uyarısı #1

    Ankara Valiliği nden fırtına uyarısı #2

     


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