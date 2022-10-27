- Haberler
- Gündem Haberleri
- Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü
- 27.10.2022 - 11:29
- Güncelleme : 27.10.2022 - 11:36
Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor.
Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, girdiği çatışmalarda teröristleri tek tek avlıyor.
1 uzman çavuş şehit oldu
Son olarak Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çatışma sırasında yaralanaral hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
3 terörist leş edildi
Bunun üzerine bölgede devam eden çatışma kapsamında 3 PKK'lı terörist leş edildi.
MSB duyurdu
Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."