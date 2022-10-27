Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, girdiği çatışmalarda teröristleri tek tek avlıyor.

1 uzman çavuş şehit oldu

Son olarak Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çatışma sırasında yaralanaral hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

3 terörist leş edildi

Bunun üzerine bölgede devam eden çatışma kapsamında 3 PKK'lı terörist leş edildi.

MSB duyurdu

Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."