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    Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 27.10.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 11:36
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    Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, girdiği çatışmalarda teröristleri tek tek avlıyor.

    1 uzman çavuş şehit oldu

    Son olarak Pençe Kilit Harekatı bölgesinde çatışma sırasında yaralanaral hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    3 terörist leş edildi

    Bunun üzerine bölgede devam eden çatışma kapsamında 3 PKK'lı terörist leş edildi.

    MSB duyurdu

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."

    Pençe Kilit bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1


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