Bitlis'te 6 terörist öldürüldü

Bitlis Sehi'de tespit edilen 6 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelede önemli bir yere sahip olan SİHA'lar, yine başarılı bir operasyona imza attı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, J-SİHA ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TAM BAŞARI"

Bakan Soylu Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "Çoğu gitti azı kaldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi’de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı" ifadelerine yer verdi.