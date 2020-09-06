- Haberler
- Gündem Haberleri
- Bitlis'te 6 terörist öldürüldü
Bitlis'te 6 terörist öldürüldü
Bitlis Sehi'de tespit edilen 6 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile etkisiz hale getirildi.
- AA
- 06.09.2020 - 10:13
Terörle mücadelede önemli bir yere sahip olan SİHA'lar, yine başarılı bir operasyona imza attı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, J-SİHA ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
"TAM BAŞARI"
Bakan Soylu Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "Çoğu gitti azı kaldı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi’de 6 terörist etkisiz... İstihbarat... Operasyon... Tam başarı" ifadelerine yer verdi.