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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 14.12.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 10:04
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    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    Mehmetçik tüm kararlılığıyla terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Barış Pınarı bölgesinde görevli askerlerimiz bölgede kuş uçurtmuyor.

    Bölgede her türlü saldırı ve sızma girişimi başarıyla engelleniyor.

    3 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB açıklamasında, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.

    Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü #1

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