Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik tüm kararlılığıyla terörle mücadelesini sürdürüyor.

Barış Pınarı bölgesinde görevli askerlerimiz bölgede kuş uçurtmuyor.

Bölgede her türlü saldırı ve sızma girişimi başarıyla engelleniyor.

3 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB açıklamasında, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.