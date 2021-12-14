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- Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Bölgeye taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 14.12.2021 - 09:49
- Güncelleme : 14.12.2021 - 10:04
Mehmetçik tüm kararlılığıyla terörle mücadelesini sürdürüyor.
Barış Pınarı bölgesinde görevli askerlerimiz bölgede kuş uçurtmuyor.
Bölgede her türlü saldırı ve sızma girişimi başarıyla engelleniyor.
3 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB açıklamasında, "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri yer aldı.