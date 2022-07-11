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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 16:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş sürüyor…

    Türkiye’nin savaş başladığından bu yana sergilediği tavır, dünyanın dikkatini çekerken; iki ülke ile ilişkilerde de önemli bir yer tutuyor.

    Yeni görüşme

    Savaşın bitmesi için büyük mücadele veren Türkiye’nin müzakerelere öncülük ettiği de biliniyor.

    Bu kapsamda yeni bir görüşme daha sağlandı.

    Suriye’deki durum, savaş ve tahıl ihracı konuşuldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye’deki durumun yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı ve Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulmasına dair hususlar ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü #1

    ‘Harekete geçme zamanı geldi’

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye’deki sınır-ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurguladı.

    Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Karadeniz’de tahıl ihracı için güvenli koridorlar oluşturulması planıyla ilgili olarak harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

    Erdoğan yine ‘barışın’ dedi

    Diğer taraftan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kalıcı ve adil bir barışla, müzakereler yoluyla sona erdirilmesi gerektiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.


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